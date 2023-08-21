Karavancılar Samsun'da Tatilin Keyfini Çıkarıyor

Yaz aylarında Samsun karavancıların akınına uğruyor. Özellikle Atakum sahilini dolduran karavancılar denizin keyfini çıkarıyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde Samsun'a gelen karavan tutkunları gerek belediyelerin karavan parklarında gerekse Atakum sahiline park ederek konaklıyor. Özellikle Atakum'un sahil şeridinin uzun olması ve sunulan imkanlardan dolayı Samsun'u tercih ettiklerini ifade eden karavancılar, çok güzel zaman geçirdiklerini söyledi.

Samsun çok güzel bir şehir

Samsun'a karavanı ile gelen Arzu Kuruca, "15 yıldır burada yaşıyorum ve gayet güzel bir şehir. Atakum'un zaten çok uzun ve güzel bir sahile var. Türkiye'nin bence sayılı sahillerinden biri. Tertemiz, çok iyi kullanılan, belediyenin çeşitli organizasyonlarının olduğu, lavabo ve duşların bulunduğu, insanların rahatça güneşleneceği yerlerin olduğu güzel bir sahil. Biz de bunun için buradayız. Belediyemizin bize verdiği tüm imkanları en sonuna kadar kullanıyoruz fakat bir takım eksikliklerimiz var. Mesela kamusal alanı kullanamama gibi bir tedbir alınıyor. Bununla ilgili biraz tedirginiz ve ilk bunun çözülmesini isteriz" dedi.

"Geniş bir sahili var"

Karavancı Emre Şentürk, "Biz Samsun'u seviyoruz. Benim öğrencilik şehrimdir. Karavancı olmaya bayağı öncesinden heves ediyorduk. Yapabilir miyiz diye kafamızda soru işaretleri vardı ama bir cesaretlendik. 1 aylık karavancıyım. Büyüklerimin yardımlarıyla sorunlarımızı da aştık. Samsun uzun bir sahile sahip. O yüzden herkese yetebilecek bir durumda. Kişilerin birbirleri ile iç içe olmasını engelleyecek bir deniz kenarı var. Belediye sunduğu imkanlar, plajlar, tuvaletler, duş yerleri gayet temiz durumda. Bu yüzden Samsun'u seçtik" diye konuştu.

Karavancılar tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor. - SAMSUN