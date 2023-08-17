Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Karasu'da deniz yasak mı? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Karasu'da deniz yasak mı? Sakarya'da denize girme yasağı var mı, hangi ilçelerde var?

Karasu'da deniz yasak mı? Sorusu, son zamanlarda yaşanan olaylar nedeniyle merak ediliyor ve araştırılıyor. Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları uyarıyor. Peki, Karasu'da deniz yasak mı? Sakarya'da denize girme yasağı var mı, hangi ilçelerde var?

KARASU'DA DENİZ YASAK MI?

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde, hava koşulları ve rip akıntısı nedeniyle denize girme yasağı uzatıldı. 3 ilçede bugün de denize girmek yasak. Kentin denize kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde kötü hava koşulları ve rip akıntısı nedeniyle dün denize girme yasağı getirildi. Olumsuz hava koşulları bugün de devam edince, yasak uzatıldı. Kaymakamlıkların aldığı kararla 3 ilçede denize bugün de girilmeyecek. Cankurtaranlar, vatandaşları denize girmemeleri yönünde uyarırken, sahil güvenlik ve polis ekipleri de sahil bölgelerinde devriye görevi yapıyor.