Karartma ne demek? Karartma anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Karartma, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Karartma ne demek? Karartma anlamı ne? İşte, Karartma kelimesinin anlamı!