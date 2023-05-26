Karartma ne demek? Karartma anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Karartma, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Karartma ne demek? Karartma anlamı ne? İşte, Karartma kelimesinin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Karartma kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Karartma anlamı ne? Karartma ne demek?
KARARTMA NE DEMEK?
1. isim Karartmak işi.
2. isim, askerlik Savaş durumunda düşman uçaklarından korunma amacıyla ışıkları örtme veya söndürme biçiminde alınan önlemlerin bütünü:
"Karartma saati yaklaşıyordu, bir an önce evlerine varmalıydılar." - Erendiz Atasü