TRT 1'de bugün Karanlık Zihinler filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Karanlık Zihinler konusu nedir, oyuncuları kimler? Karanlık Zihinler filmi ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı, nerede çekildi? araştırması yapıyor. Peki, Karanlık Zihinler filminin konusu nedir? Karanlık Zihinler oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Karanlık Zihinler (The Darkest Minds), Yönetmenliğini Jennifer Yuh Nelson'ın yaptığı, Chad Hodge tarafından yazılan 2018 ABD yapımı distopik bilim kurgu/aksiyon filmidir. Karanlık Zihinler konusu nedir, oyuncuları kimler? Karanlık Zihinler filmi ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı, nerede çekildi?

KARANLIK ZİHİNLER HANGİ YIL ÇIKTI, HANGİ ÜLKE YAPIMI?

Karanlık Zihinler (The Darkest Minds), Yönetmenliğini Jennifer Yuh Nelson'ın yaptığı, Chad Hodge tarafından yazılan 2018 ABD yapımı distopik bilim kurgu/aksiyon filmidir. Alexandra Bracken'ın aynı isimli romanından uyarlanmıştır. Gizemli bir şekilde süper güçler elde ettikten sonra hükûmetten kaçan bir grup çocuğun ve gencin öyküsünün anlatıldığı filmde, Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Skylan Brooks, Miya Cech, Mandy Moore ve Patrick Gibson başrolleri paylaşıyor. Filmin yapımcılığını ise Shawn Levy ve Dan Levine üstleniyor. 15 Eylül 2014'te 20th Century Fox'un romanın haklarını satın almasıyla Levy, filmi kendi şirketi 21 Laps Entertainment ile yapacağını açıkladı. Film, 20th Century Fox tarafından 3 Ağustos 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdi. Eleştirmenlerden oyunculuğu, senaryosu ve "kişiliksizliğine" yönelik olumsuz eleştiriler aldı. Film, 34 milyon dolarlık bütçesine karşın dünya çapında sadece 41,1 milyon dolar hasılat yapan tam bir gişe fiyaskosuydu.

KARANLIK ZİHİNLER KONUSU NEDİR?

Distopik bir gelecekte, İdiyopatik Adolesan Akut Nörodejenerasyon ya da kısaca IAAN adı verilen bulaşıcı bir hastalık, tüm çocukların ve gençlerin yaklaşık% 98'ini öldürecek hayatta kalanların ise "süper güçlere" sahip olmasını sağlayacaktır. Ancak hayatta kalmayı başarmış ve artık süper güçlere sahip bu gençler tüm dünyada kamplara hapsedilmiştir. Gençler, yeteneklerine göre 5 renge ayrılmıştır, bunlar "en zararsızdan en tehlikeliye" doğru: üstün zekaya sahip yeşiller, cisimleri zihin gücüyle hareket ettirebilen maviler, elektrik enerjisi oluşturup kontrol edebilen sarılar, ateşe hükmedebilen kırmızılar ve son olarak zihin kontrolü yapabilen turunculardır. Kırmızılar ve özellikle turuncular tehlikeli ve nadir sınıfta yer alır, kırmızılar hükûmet tarafından birer silaha dönüştürülmek üzere tutulur turuncular ise görüldükleri yerde öldürülürler.

Ruby de bir turuncudur ve kampa alındığı gün muayene sırasında doktoru gücüyle yeşil olduğuna inandırır ve ölmekten kurtulur. Sonrasında ise "zeki olmamasıyla" dikkat çekmeye başlayan Ruby'nin aslında bir turuncu olduğu anlaşılır ve kamptan bir başka doktor olan Dr. Cate Connor'ın yardımıyla kaçar. Doktor onu güvenli bir yere götüreceğini söyler, ona bir acil durum takip cihazı verir ve beraber yola çıkarlar. Fakat Ruby yolda doktora güvenmez ve mola yerinde gördüğü sarı bir küçük kız olan Zu'nun peşine takılır ardından mavi Liam ve yeşil Charles (Chubs) ile tanışır. Üçlü, Ruby'ye doktorun "Birlik" adı verilen bir topluluğun üyesi olduğunu söylerler ve başka bir turuncu "Kayıp Çocuk" tarafından kurulmuş bir güvenli bölge olan "Doğu Nehri'ne yaptıkları yolculuğa kabul ederler.

Sonrasında dörtlü erzak almak için terk edilmiş bir alışveriş merkezine girer ve orda başka bir genç grubuyla karşılaşırlar. Burada diğerlerine Doğu Nehri'nin nerede olduğunu sorarlar ama -Ruby'nin gücü sayesinde- aldıkları tek cevap "E, D, O" harfleridir. Ardından Ruby ve Chubs bu harflerin bir radyo frekansını temsil ettiğini anlarlar ve bu sayede Doğu Nehri'nin Lake Prince/Virginia'da olduğunu öğrenirler.

Doğu Nehri'ne yolculukları sırasında Ruby ve Liam romantik bir ilişki kurmaya başlarlar ama Ruby gücünün Liam'a verebileceği zarardan korkarak ona dokunmak istemez. Doğu Nehri'ne vardıklarında ise Kayıp Çocuk'un başkanın oğlu Clancy Gray olduğu ortaya çıkar. Clancy, Ruby'ye güçlerini kontrol etmeyi öğretir ve Ruby'den insanların hatıralarını silmeyi öğrenir. Ancak Clancy Ruby'nin zihnine girip onu öptükten sonra bu anı silmek için gücünü kullanacağını söyler ama Ruby kaçıp diğerlerinin yanına gider.

Sonrasında Clancy'nin güçlerini kullanarak hükûmeti kontrol ettiği ortaya çıkar ve hükûmet askerleri kırmızılarla birlikte kampa saldırır. Ruby Liam'a çocukları güvenli bir yere götürmesini söyler ve Clancy ile yüzleşir. Clancy'nin üzerine bir uçak düşürür ve patlamadan kaçarken yardımına Chubs gelir ve sırtından ağır yaralanır. Bu yüzden Ruby'nin doktorun verdiği acil durum kolyesini kullanarak Birlik'in yardımını istemekten başka çaresi kalmaz.

Ruby kollarında yaralı Chubs'la Birlik'i beklerken Liam gelir, Zu'yu güvenli bir yere bıraktığını ve her şeye rağmen -daha önce Birlik'ten kaçtığı için güvenilmez olarak görülüyor- onunla geleceğini söyler. Birlik'in tesisine geldiklerinde Ruby, Dr. Cate'i Birlik'in yanında savaşmasına karşılık Liam'ı serbest bırakması için ikna eder. Fakat Liam'ın asla onsuz gitmeyeceğini bildiği için onu öper ve kendisini Liam'ın hafızasından siler. Liam kamptan ayrılırken Ruby, burada bulunan çocuklarla birlikte eğitimine başlar. Bu sırada sağ kurtulmayı başaran Clancy ordusunu hazırlar.

KARANLIK ZİHİNLER OYUNCULARI KİMLERDİR?

Amandla Stenberg

Harris Dickinson

Skylan Brooks

Miya Cech

Mandy Moore

Patrick Gibson