Karanfilin faydaları arasında yağ yakımını hızlandırması, ağız kokusuna iyi gelmesi, boğaz ve ağız kokusu şikayetlerine iyi gelmesi gibi faydaları mevcuttur. Birçok kişi tarafından merak edilen karanfilin faydalarını sizler için derledik. Peki, Karanfilin faydaları nelerdir? Karanfil nasıl kullanılır? Karanfil ağız kokusunu giderir mi?

Birçok ağrı için doğal bir tedavi yöntemi olan karanfil son zamanlarda kullanımı arttı. Peki, Karanfilin faydaları nelerdir? Karanfil nasıl kullanılır? Karanfil ağız kokusunu giderir mi? İşte detaylar haberimizde...

KARANFİLİN FAYDALARI NELERDİR?

Kan dolaşımını düzenlemede etkili bir baharattır.

Antioksidan özelliği sayesinde hücrelerdeki serbest radikal olarak adlandırılan hasar yapıcı molekülleri temizlemeye yardımcı olur.

1 çay kaşığı karanfilde manganez, lif, C ve K vitaminleri vardır. Bağışıklığı güçlendirir.

Kemik sağlığı için faydası vardır.

Boğaz ağrısı ve öksürük şikayetleri olanlar için karanfil çiğnemek tavsiye edilir. Enfeksiyonun temizlenmesine yardımcı olur.

Diş ağrısı ve ağız kokusu şikâyetleriniz varsa karanfil çiğnemek bu şikayetleri azaltacaktır.

Stresi azaltabilir.

Karaciğerin sağlıklı kalmasını sağlar.

İshale bağlı karın ağrısını geçirmek içinde tüketilebilir.

Saç bakımı içinde faydalıdır. Saçların kırılmasını önler. Canlı ve parlak olmasını sağlar.

KARANFİLİN ZARARLARI NELERDİR?

Her yiyeceğin fazlasını tüketmek zararlıdır. Karanfil de fazla tüketilirse; nöbet, ishal, bağırsak kanaması, karın ağrısı, solunum problemleri, ağızda hassasiyet, kusma gibi problemler çıkabilir. İçinde ojenol olduğu için tüketildiğinde bazı kişilerin bünyesi alerjik reaksiyon gösterebilir.

KARANFİL ZAYIFLATIR MI?

Karanfil özellikleri arasında yağ yakımını hızlandırması vardır. Bir su bardağı karanfilin içine 10 adet karanfil ve 1 buçuk kabuklu tarçını koyup kaynatın. Kaynattığınız suyu süzüp ılık olarak tüketin. Düzenli bir şekilde tükettiğiniz bu tarif sayesinde 7 günde 3 kilo verme ihtimaliniz var. Eğer tadını beğenmediyseniz bal gibi doğal şekerlerle tatlandırabilirsiniz.

KARANFİL NASIL KULLANILIR?

Karanfilin kullanımı oldukça çeşitlidir. Karanfil tohumlarını genellikle bitkisel çayların içinde görürüz. Aslına bir baharat olan karanfili tatlılarda, reçellerde, meyve sularında kullanabiliriz. Günde bir ya da iki tane karanfil çiğnemek kötü nefes kokusunu engeller. Diş ağrısı tedavisi içinde aynı şekilde kullanılabilir.

KARANFİLİN SAÇA FAYDALARI

Kişisel bakım için evlerimizde de formüller üretiriz. Karanfilin Saça Faydaları oldukça fazladır. Saç köklerini güçlendiren karanfil yıpranan ve kırılan saçları onarır. Dökülen saçların tekrardan çıkmasını sağlarken saçın hızlı uzamasını sağlar. Şekil veremediğinizi düşündüğünüz saçlarınıza kullanırsanız daha kolay şekil alır. Bir su bardağı suyu kaynatıp içine 10-15 karanfil atarsanız 20 dakika demlenmesini bekleyin. Hazırladığınız suyu sprey gibi kullanıp bakım yapabilirsiniz.

KARANFİLİN DİŞE FAYDALARI

Karanfili bir bardak suya atıp bekletirseniz gargara şeklinde kullanıldığında diş eti sağlığınızı korur. Ağız kokusundan şikayetçiyseniz gargara yaparsanız şikayetiniz azalacaktır.