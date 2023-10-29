Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Kızderbent'te vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çok amaçlı bir salon inşa ediyor. Salon tamamlandığında konferans, kongre ve düğün gibi organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

Karamürsel Kızderbent Mahallesi'ne Çok Amaçlı Salon İnşa Ediliyor

Karamürsel'in Kızderbent Mahallesi'ne çok amaçlı salon inşa ediliyor. Merkez tamamlandığında konferans, kongre ve düğün gibi organizasyonlar gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Kızderbent'te vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını düşünerek çok amaçlı salon inşa ediyor. Salonun duvar imalatlarının ardından iç dış sıva imalatına geçilecek. Ayrıca ekipler çelik çatı imalatına başlayacak. Bünyesinde konferans, kongre, düğün gibi organizasyonların gerçekleştirilmesine imkan verecek çok amaçlı salon, 770 metrekare alan üzerine yapılıyor. Çok amaçlı salonda düğün salonu, sahne, gelin odası, kulis, bay ve bayan tuvaletleri yer alacak. - KOCAELİ