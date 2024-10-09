Karamürsel'de Enes Yiğit Toraman neden öldürüldü?

Karamürsel'de Yiğit Toraman'ı kim, neden öldürdü? Karamürsel'de cinayet! Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir cinayet yaşandı. Bir otobüs içerisinde husumetli olduğu kişiyle karşılaşan şahıs, cebindeki bıçakla 29 yaşındaki Yiğit Toraman'ı öldürdü. Olay, bölgeyi derinden sarstı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Peki, Yiğit Toraman'ı kim, neden öldürdü? Detaylar...

KARAMÜRSEL OTOBÜSTE BOĞAZI KESİLEN KİM?

Olay, Karamürsel'de şehir içi bir otobüsün içinde yaşandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde seyir halindeki otobüste iki kişi arasında başlayan tartışma, kısa sürede kanlı bir kavgaya dönüştü. 29 yaşındaki Yiğit Toraman, olayın kurbanı olarak boğazı kesilerek hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, otobüsün içerisinde bir anda yükselen sesleri duyduklarını ve ardından korkunç anlara şahit olduklarını belirtti. Olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edilse de Yiğit Toraman kurtarılamadı. Cinayet, ilçede büyük bir şok yarattı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

YİĞİT TORAMAN'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Cinayet sonrasında kimliği ilk etapta belirlenemeyen şahıs, olay yerinden hızla kaçtı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. Şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama çalışmaları sürerken, çevredeki güvenlik kameraları incelenmeye alındı.

YİĞİT TORAMAN'I NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Cinayetin sebebine ilişkin detaylar, yapılan soruşturma sonucu netlik kazanıyor. Ancak iddialara göre, Yiğit Toraman ile saldırgan arasında önceden husumet olduğu öğrenildi. Otobüs içerisinde karşılaşan ikili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede şiddetlendi. Şahıs, cebinden çıkardığı bıçakla Toraman'a saldırdı ve defalarca bıçakladı. Yaşanan bu husumetin geçmişteki bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı öne sürülüyor.

YİĞİT TORAMAN KİMDİR?

29 yaşındaki Yiğit Toraman, çevresi tarafından sakin biri olarak tanınıyordu. Toraman, genç yaşta vahşi bir saldırının kurbanı oldu.