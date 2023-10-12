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Karamürsel'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole yuvarlandı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.