Karamürsel'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole yuvarlandı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kayacık Mahallesi'nde M.Ç. idaresindeki 41 K 6843 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan N.S. ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil