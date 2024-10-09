Karamürsel'de otobüste cinayet VİDEOSU yayınlandı mı?

Karamürsel'de otobüste cinayet videosu! Kocaeli Karamürsel'de gecenin ilerleyen saatlerinde seyir halindeki otobüste iki kişi arasında başlayan tartışma, kısa sürede kanlı bir kavgaya dönüştü. Detaylar...

KARAMÜRSEL CİNAYET VİDEOSU

Olayın faili, 16 yaşında olduğu öğrenilen bir genç. Cinayet sonrasında kimliği ilk etapta belirlenemeyen bu şahıs, olay yerinden hızla kaçtı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. Şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama çalışmaları sürerken, çevredeki güvenlik kameraları incelenmeye alındı.

Olaya dair video paylaşılmadı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda bıçaklanarak hayatını kaybeden Yiğit Toraman'ın ambulansa götürüldüğü görüldü.