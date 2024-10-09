Karamürsel'de minibüste boğazı kesilip öldürülen Yiğithan Toraman kim (KOCAELİ)? Yiğithan Toraman'ı kim, neden öldürdü?

Karamürsel otogarda korkunç cinayet minibüste arkasından saldırıp boğazını kesti. Peki, Karamürsel'de minibüste boğazı kesilip öldürülen Yiğithan Toraman kim? Yiğithan Toraman'ı kim öldürdü?Karamürsel'de minibüste boğazı kesilip öldürülen Yiğithan Toraman kim? Yiğithan Toraman'ı kim öldürdü, araştırıldı.

KARAMÜRSEL'DE MİNİBÜSTE BOĞAZI KESİLİP ÖLDÜRÜLEN YİĞİTHAN TORAMAN KİM?

Karamürsel otogarda korkunç cinayet minibüste arkasından saldırıp boğazını kesti. Bıçaklayan şahıs olay yerinden kaçarken hayatını kaybeden şahsın Yiğithan Toraman (29) olduğu bildirildi.

Polis olay yerinden açan şahsın yakalanması için çalışma başladı.

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