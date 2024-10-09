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Karamürsel boğaz kesme olayı nedir, nerede oldu?

Karamürsel boğaz kesme olayı nedir, nerede oldu?
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Karamürsel'de bu akşam saatlerinde otogarda bir minibüste, husumetli olduğu şahsı boğazını keserek öldüren zanlı, olay yerinden kaçtı. Hayatını kaybeden kişinin Yiğithan Toraman (29) olduğu bildirildi. Peki, Karamürsel boğaz kesme olayı ne, nerede oldu?

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen vahim olayda, otobüs içinde yaşanan tartışma kanlı bitti. Peki, Karamürsel boğaz kesme olayı ne, nerede oldu?

KARAMÜRSEL BOĞAZ KESME OLAYI NEDİR?

Olay, Karamürsel'de şehir içi bir otobüsün içinde yaşandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde seyir halindeki otobüste iki kişi arasında başlayan tartışma, kısa sürede kanlı bir kavgaya dönüştü. 29 yaşındaki Yiğit Toraman, olayın kurbanı olarak boğazı kesilerek hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, otobüsün içerisinde bir anda yükselen sesleri duyduklarını ve ardından korkunç anlara şahit olduklarını belirtti. Olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edilse de Yiğit Toraman kurtarılamadı. Cinayet, ilçede büyük bir şok yarattı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

YİĞİT TORAMAN'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Karamürsel otogarda korkunç cinayet minibüste arkasından saldırıp boğazını kesti. Bıçaklayan şahıs olay yerinden kaçarken hayatını kaybeden şahsın Yiğithan Toraman (29) olduğu bildirildi.

Emniyet güçleri olayla ilgili geni çaplı çalışma başlattı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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