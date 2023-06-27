Karaman Valiliği TOGG'u Teslim Aldı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Karaman Valiliğine teslim edildi. Vali Tuncay Akkoyun ve Milletvekili Osman Sağlam, TOGG'u kullanarak Valilik binası önüne geldi. Vali Akkoyun, aracı kullanırken gurur duyduğunu belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti. Milletvekili Sağlam da Karaman'a, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.

Karaman Valiliği Togg'unu teslim aldı

Vali Tuncay Akkoyun, beraberindeki Milletvekili Osman Sağlam ile birlikte TOGG ile Valilik binası önüne geldi

KARAMAN - Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG Karaman Valiliğine teslim edildi.

Karaman Valisi Akkoyun, Valilik envanterine alınan "Gemlik" rengi TOGG'u teslim aldı. Vali Akkoyun, TOGG'u kullanarak AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam ile Karaman Valiliğine geldi. Akkoyun, burada gazetecilere, aracı kullanırken gurur duyduğunu söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Akkoyun, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu aracımızın milletimize kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Çalışınca gayret edince neler yapabileceğimizin en bariz göstergesi. Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun. Bizler de bugünden itibaren TOGG'umuzu makam hizmetlerinde kullanacağız" dedi.

Milletvekili Osman Sağlam ise son 20 yılda Türkiye'de oldukça güzel işlerin olduğunu belirterek, "Karaman'a, milletimize, ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha güzellerini de yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Daire müdürleri TOGG'un içine binerek aracı incelerken, Vali Akkoyun da gazetecilerin TOGG ile birlikte fotoğrafını çekti. Kendisi de TOGG ile Valilik Binası önünde hatıra fotoğrafı çektiren Akkoyun, daha sonra Milletvekili Sağlam ile birlikte aracı kullanarak şehirde tur attı.

Karaman Valiliğinin TOGG'u alan Türkiye'de 10. il olduğu öğrenildi.