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Karaman okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Karaman'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Karaman okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Karaman'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
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Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime 1 gün ara verilmişti. Peki, Karaman okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Karaman'da okul yok mu?

Karaman'da etkili olan olumsuz hava koşulları, 26 Kasım Salı günü okulların açılıp açılmayacağı konusunda soru işaretlerine yol açtı. Karaman okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Karaman'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

KARAMAN OKULLAR TATİL Mİ?

Karaman'da olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Karaman Valiliğinden 26 Kasım Salı günü için henüz açıklama gelmedi.

Karaman okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Karaman'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

??Duyuru pic.twitter.com/dxbjs5TKPQ

— Karaman Valiliği (@KaramanValiligi) November 24, 2024
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde korkutan patlama
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