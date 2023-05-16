Karaman milletvekilleri kimler? 28. Dönem Karaman AK Parti, MHP, CHP, YSP milletvekil listesi! Karaman milletvekili seçim sonuçları!

2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz

KARAMAN MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Karaman milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Karaman milletvekilleri kim? AK Parti, CHP, MHP, YSP Karaman milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

KARAMAN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekili:

Selman Oğuzhan Eser

Osman Sağlam

CHP Milletvekili:

İsmail Atakan Ünver