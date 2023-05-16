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Karaman milletvekilleri kimler? 28. Dönem Karaman AK Parti, MHP, CHP, YSP milletvekil listesi! Karaman milletvekili seçim sonuçları!

Karaman milletvekilleri kimler? 28. Dönem Karaman AK Parti, MHP, CHP, YSP milletvekil listesi! Karaman milletvekili seçim sonuçları!

Gündem Haberleri

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Karaman milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Karaman milletvekilleri kimler? Karaman seçim sonuçları nedir? İşte detaylar...

2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz

KARAMAN MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Karaman milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Karaman milletvekilleri kim? AK Parti, CHP, MHP, YSP Karaman milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

KARAMAN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekili:

Selman Oğuzhan Eser

Osman Sağlam

CHP Milletvekili:

İsmail Atakan Ünver

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Seçim 2023 Gündem Haberler

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