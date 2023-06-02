Karaman milletvekili sayısı kaç? CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, TİP Karaman milletvekilleri kim? 2023 Karaman seçim sonuçları
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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Karaman milletvekili sayısı kaç? CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Karaman milletvekilleri kim? Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Karaman milletvekilleri kim?
Karaman milletvekili sayısı kaç? Karaman milletvekilleri kim? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Karaman milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, MHP, TİP milletvekilleri! Detaylar haberimizde...
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