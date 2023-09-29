Karaman'da tek katlı müstakil evin aşenesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi 1126 Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evin mutfak olarak kullanılan aşenesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, M.T.'ye ait müstakil evin aşenesinde elektrik kablosunun şase yapması sonucu yangın çıktı. Aşeneden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, evin etrafında çevre güvenliğini alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler bitişikteki eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında aşene tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - KARAMAN