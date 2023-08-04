Karaman'da Park Halindeki Otomobil Yanmaya Başladı

Karaman'da park halindeyken yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Mansur Dede Mahallesi Çeşmeli Kilise önünde meydana geldi. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken itfaiye ekipleri yangını büyümeden kısa sürede söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında otomobilin motor kısmında maddi hasar oluştu.

Karaman'da park halindeyken yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Mansur Dede Mahallesi Çeşmeli Kilise önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş alana sahibi tarafından park edilen otomobil bir anda motor kısmından yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken itfaiye ekipleri yangını büyümeden kısa sürede söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında otomobilin motor kısmında maddi hasar oluştu. - KARAMAN