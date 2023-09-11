Karaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1'i Ağır 3 Kişi Yaralandı

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Karaman- Mersin kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Yasin Nacır (55) yönetimindeki 42 RY 397 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Nacır, eşi Alime Nacır (55) ve kızı Menekşe Nacır (28) yaralandı. İhbarla bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi, tedavi altına alındı. Alime Nacır'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil