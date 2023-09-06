Karaman'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde bulunan üstgeçit yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. yönetimindeki 70 ABH 602 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 70 AAZ 758 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 70 AAZ 758 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan O.K., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARAMAN