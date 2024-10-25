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Karaman'da lise öğrencisi arkadaşını öldürdü! Olay ne zaman ve nasıl oldu?

Karaman'da lise öğrencisi arkadaşını öldürdü! Olay ne zaman ve nasıl oldu?
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Karaman'da yaşanan trajik olayda bir lise öğrencisi, arkadaşı tarafından öldürüldü. Olayın ne zaman ve nasıl gerçekleştiği henüz netleşmedi. Yetkililer, inceleme başlattı.

Karaman'da okul arkadaşı tarafından silah vurulan lise öğrencisi hayatını kaybetti. Olay nasıl gerçekleştiği merak ediliyor. 17 yaşındaki öğrencinin arkadaşını neden öldürdüğü araştırılıyor. Peki, Olay ne zaman ve nasıl oldu? Detaylar haberimizde...

KARAMAN'DA LİSE ÖĞRENCİSİ NASIL ÖLDÜ?

M.E.P. (17), Urgan Mahallesi'ndeki öğrencisi olduğu lisenin spor salonunda okul arkadaşı A.G. (17) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, A.G, silahla vurduğu M.E.P'yi yaraladı.

Karaman'da lise öğrencisi arkadaşını öldürdü! Olay ne zaman ve nasıl oldu?

OLAY NE ZAMAN OLDU?

Karaman'da okul arkadaşı tarafından silah vurulan lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Karaman'da lise öğrencisi arkadaşını öldürdü! Olay ne zaman ve nasıl oldu?

Karaman'da lise öğrencisi arkadaşını öldürdü! Olay ne zaman ve nasıl oldu?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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