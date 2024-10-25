Karaman'da lise öğrencisi arkadaşını öldürdü! Olay ne zaman ve nasıl oldu?

Karaman'da okul arkadaşı tarafından silah vurulan lise öğrencisi hayatını kaybetti. Olay nasıl gerçekleştiği merak ediliyor. 17 yaşındaki öğrencinin arkadaşını neden öldürdüğü araştırılıyor. Peki, Olay ne zaman ve nasıl oldu? Detaylar haberimizde...

KARAMAN'DA LİSE ÖĞRENCİSİ NASIL ÖLDÜ?

M.E.P. (17), Urgan Mahallesi'ndeki öğrencisi olduğu lisenin spor salonunda okul arkadaşı A.G. (17) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, A.G, silahla vurduğu M.E.P'yi yaraladı.

OLAY NE ZAMAN OLDU?

Karaman'da okul arkadaşı tarafından silah vurulan lise öğrencisi hayatını kaybetti.