Karaman Belediyesi Yeni Kamyon Garajı İnşaatı Devam Ediyor

Karaman Belediyesi'nin projelendirdiği yeni kamyon garajı inşaatının yapımı devam ediyor.

Karaman-Ereğli kara yolu üzerinde yapılan garajla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, "Kamyoncu esnafı ve şehrin ihtiyacı istikametinde yapımına başlanan kamyon garajı, organize sanayideki yeni buğday pazarı, galericiler sitesi, yeni hayvan pazarı ve mezbaha tesislerinin bulunduğu çok kullanışlı bir bölgede yer alıyor. 20 bin metrekare alanda yapımı devam eden ve 110 araç kapasiteli kamyon garajı, şehrimize gelen nakliye araçlarının güvenli bir şekilde bekleyebilecekleri korunaklı bir yer oluşturacak. Garaj içerisinde ayrıca vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabileceği sosyal tesis de bulunacak" denildi. - KARAMAN