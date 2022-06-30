Karalaya Karalaya sözleri! Kurtuluş Kuş & Feryal Sepin & Burak Bulut - Karalaya Karalaya şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Kurtuluş Kuş, Feryal Sepin ve Burak Bulut'un birlikte söyledikleri "Karalaya Karalaya" şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Karalaya Karalaya şarkı sözleri nelerdir? Karalaya Karalaya söz ve müziği kime ait? Karalaya Karalaya sözleri sizlerle...
Kurtuluş Kuş & Feryal Sepin & Burak Bulut - Karalaya Karalaya şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Doğanay Karadeniz'e aittir.
KARALAYA KARALAYA ŞARKI SÖZLERİ
Bu sana son çağrım
Çünkü hiç
Duyulmadı imdadım
O isyanım
***
Bırak inkârı
Astım vicdanıma ilanı
Aradım kaybolan
Her iyi anı
***
Düştüm yine gece feleğin o masasına
Kalbimde kapıları aralaya aralaya
Gönlümde defterin bembeyazdı ama
Yer kalmadı seni karalaya karalaya
***
Çok ağır oldu yokluğunun nafakası
Bedeli yalnızlık sessizliği cabası
Alışamıyorum yok bunun aşaması
Mazide anıların durmuyor kanaması