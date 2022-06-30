Karalaya Karalaya sözleri! Kurtuluş Kuş & Feryal Sepin & Burak Bulut - Karalaya Karalaya şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karalaya Karalaya sözleri! Kurtuluş Kuş & Feryal Sepin & Burak Bulut - Karalaya Karalaya şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Karalaya Karalaya sözleri! Kurtuluş Kuş & Feryal Sepin & Burak Bulut - Karalaya Karalaya şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Kurtuluş Kuş, Feryal Sepin ve Burak Bulut'un birlikte söyledikleri "Karalaya Karalaya" şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Karalaya Karalaya şarkı sözleri nelerdir? Karalaya Karalaya söz ve müziği kime ait? Karalaya Karalaya sözleri sizlerle...

Kurtuluş Kuş & Feryal Sepin & Burak Bulut - Karalaya Karalaya şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Doğanay Karadeniz'e aittir.

KARALAYA KARALAYA ŞARKI SÖZLERİ

Bu sana son çağrım

Çünkü hiç

Duyulmadı imdadım

O isyanım

***

Bırak inkârı

Astım vicdanıma ilanı

Aradım kaybolan

Her iyi anı

***

Düştüm yine gece feleğin o masasına

Kalbimde kapıları aralaya aralaya

Gönlümde defterin bembeyazdı ama

Yer kalmadı seni karalaya karalaya

***

Çok ağır oldu yokluğunun nafakası

Bedeli yalnızlık sessizliği cabası

Alışamıyorum yok bunun aşaması

Mazide anıların durmuyor kanaması

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title