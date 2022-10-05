Karalahana Sarması tarifi ve yapılışı! Masterchef Karalahana Sarması nedir, nasıl yapılır? Karalahana Sarması hangi yöreye ait bir yemek?

Masterchef 5 Ekim yarışmasında şefler tarafından Karalahana Sarması yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Karalahana Sarması nasıl yapılır? Karalahana Sarması yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Karalahana Sarması tarifi! Karalahana Sarması nasıl yapılır? Karalahana Sarması yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Karalahana Sarması tarifi oldu. Peki en güzel Karalahana Sarması yemek tarifi nasıldır? Karalahana Sarması yemeği nasıl yapılır? Karalahana Sarması için gerekli malzemeler nelerdir?

KARALAHANA SARMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 bağ karalahana

½ kg pirinç

3 adet kuru soğan

1 bağ maydanoz

½ çay bardağı sıvı yağ

½ çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Yeteri miktar su

KARALAHANA SARMASI NASIL YAPILIR?

Karalahana yaprakları yıkanır, kaynar suda haşlanır ve süzülmeye bırakılır. Bir tavada ince doğranmış kuru soğan sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavrulur. Ardından biber salçası ve pirinç de eklenerek kavrulmaya devam edilir ve bir bardak kaynar su eklenerek çektirilir. İç harç çektirilirken karabiber, pul biber ve ince kıyılmış maydanoz eklenerek iyice harmanlanır ve soğumaya bırakılır.

Hazırlanan iç harçtan bir miktar alınarak yaprağın geniş kısmına konulur. Rulo şeklinde iki yanlardan kapatılarak sarılır, tencereye dizilir ve üzerine zeytinyağı gezdirilir. Sarmaların açılmaması için üstü dolma tabağıyla kapatılır ve son olarak yeteri kadar su eklenerek pişirilir.

KARALAHANA SARMASI HANGİ YÖREYE AİT?

Karalahana Sarması yemeği Düzce yöresine aittir.