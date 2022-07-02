Karaköy'de vapur kazası mı oldu? (VİDEO) 2 Temmuz Karaköy vapur - iskele kazasında son durum! Kazada yaralı ve hasar var mı? Kaza görüntüleri...
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Dümeni kilitlenen şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı. Olay hakkında vatandaşlar, Karaköy'de vapur kazası mı oldu? 2 Temmuz Karaköy vapur - iskele kazasında son durum! Kazada yaralı ve hasar var mı? merak ediyor. İşte son dakika gelişmeleri...
Kadıköy- Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir hatları vapurunun aniden dümeni kitlenince Karaköy iskeleye çarptı. Karaköy'de vapur kazası mı oldu? 2 Temmuz Karaköy vapur - iskele kazasında son durum! Kazada yaralı ve hasar var mı?
KARAKÖY'DE VAPUR KAZASI MI OLDU?
İstanbul'da dümeni kilitlenen şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı. Kaza nedeniyle 7 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının çay ocağında bulunan kazanın devrilmesi sonucu yaralandığı belirtildi.
KARAKÖY VAPU KAZASINDA YARALI VAR MI?
Çarpma sonunca büyük panik yaşanırken, bu sırada çay ocağında bulunana çalışanın üzerine çay kazanı devrildi. Kaza nedeniyle 7 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının çay ocağında bulunan kazanın devrilmesi sonucu yaralandığı belirtildi.
Olay yerinden ilk görüntüler: