Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Şanlıurfa'nın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Karaköprü ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Karaköprü nerede? Karaköprü ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Karaköprü ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Şanlıurfa'da da birçok yerde deprem hissedildi. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi merak edildi. Peki, Karaköprü nerede? Karaköprü ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Karaköprü ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

KARAKÖPRÜ NEREDE?

Karaköprü, Şanlıurfa ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 237.158

Rakım 600 m (1.900 ft)

KARAKÖPRÜ İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Şanlıurfa'da yer alan Karaköprü ilçesinin nüfusu 237.158'dir.

KARAKÖPRÜ HANGİ İLE BAĞLI?

Karaköprü, Şanlıurfa iline bağlı bir ilçedir.

Tarihçe

2 Kasım 1991 tarihinde belediye statüsü alarak beldeye dönüştü. 12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile ilçe oldu. Şanlıurfa'nın yüksek binaları bu ilçede yer alır. Şanlıurfa'nın en kalabalık dördüncü ilçesidir.