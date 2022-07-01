Karakol sözleri! Mabel Matiz - Karakol şarkı sözleri!
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Karakol sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Mabel Matiz'in kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Karakol şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Karakol mp3 indir araştırması yapılıyor. Peki, Karakol şarkı sözleri! Karakol dinle! Mabel Matiz - Karakol sözleri! Karakol şarkı sözü! İşte detaylar...
Mabel Matiz Karakol şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Karakol şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Karakol mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Mabel Matiz Karakol şarkısı sözleri...
KARAKOL SÖZLERİ
Her gecemde akşamımda
Tütüyorsun gözlerimde
Her şafakta her güneşte
Sana dair bir şey var işte
***
Bana verdin bu zehri amma
Dönemem ki şimdi bu yoldan
Yara bere karavana sevmek yok
Dedim ama, kalbim sanki karakolda
***
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
***
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
***
Dağlanıyor gibi gençliğim
Aç şu kapıyı
***
Kaç zamandır müşkülüm çok
Takılı kaldı can bu dişte
Bekledim durdum dalımda
Yasak elmandım, al ve dişle
***
Bana verdin bu zehri amma
Dönemem ki şimdi bu yoldan
Yara bere karavana sevmek yok
Dedim ama, kalbim sanki karakolda
***
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
***
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
***
Dağlanıyor gibi gençliğim
Aç şu kapıyı
***
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
***
Dağlanıyor gibi gençliğim
Aç şu kapıyı