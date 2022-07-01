Karakol sözleri! Mabel Matiz - Karakol şarkı sözleri!

Mabel Matiz Karakol şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Karakol şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Karakol mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Mabel Matiz Karakol şarkısı sözleri...

KARAKOL SÖZLERİ

Her gecemde akşamımda

Tütüyorsun gözlerimde

Her şafakta her güneşte

Sana dair bir şey var işte

***

Bana verdin bu zehri amma

Dönemem ki şimdi bu yoldan

Yara bere karavana sevmek yok

Dedim ama, kalbim sanki karakolda

***

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

***

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

***

Dağlanıyor gibi gençliğim

Aç şu kapıyı

***

Kaç zamandır müşkülüm çok

Takılı kaldı can bu dişte

Bekledim durdum dalımda

Yasak elmandım, al ve dişle

***

Bana verdin bu zehri amma

Dönemem ki şimdi bu yoldan

Yara bere karavana sevmek yok

Dedim ama, kalbim sanki karakolda

***

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

***

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

***

Dağlanıyor gibi gençliğim

Aç şu kapıyı

***

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

***

Dağlanıyor gibi gençliğim

Aç şu kapıyı

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