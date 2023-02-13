Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Adana'nın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Karaisalı ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Karaisalı nerede? Karaisalı ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Karaisalı ilçesi hangi ile bağlı?

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Adana'da da birçok yerde deprem hissedildi. Adana'nın Karaisalı ilçesi merak edildi. Peki, Karaisalı nerede? Karaisalı ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Karaisalı ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

KARAİSALI NEREDE?

Karaisalı, Adana ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 22.065

Yüzölçümü: 1.526 km² (589 mil²)

KARAİSALI İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Adana'da yer alan Karaisalı ilçesinin nüfusu 22.065'tir.

KARAİSALI HANGİ İLE BAĞLI?

Karaisalı, Adana'nın bir ilçesidir.

Coğrafya

İlçe, Toros Dağları'nın başladığı noktadadır. Kuzey bölgeleri dağlık, güney bölgeler düzlüktür. İlçenin yüksek noktası 2400 metre ile Akdağ'dır.

Tarihi mekânlar

Karakılıç Mahallesi yakınlarında geçmişi Roma dönemine ait olan Milvan Kalesi

Altınova Köyü yakınlarındaki tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Kesiri Han

Karaisalı'nın 40 km kuzeydoğusundaki Etekli Mahallesi'nde bulunan Keçi Kalesi adıyla anılan, Romalıların yaptığı oldukça yüksek ve etrafında bulunan zindan

Karaisalı'nın 35 km kuzeydoğusundaki Barakdağı Mahallesi sınırlarında bulunan, Keçi Kalesi ve Barakdağı arasında kalan vadiyi gözetlemek amacıyla Romalıların yaptığı Yanık Kale ve tarihi kalıntılar

Hacıkırı Mahallesi yakınlarında bulunan yaklaşık 100 m yüksekliğinde, 1903 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından Almanlara yaptırılan ve kendine özgü tasarımıyla dikkat çeken Varda (Alman) Köprüsü

Kızıldağ Yaylası'ndaki Çevlik Kalesi

Doğal güzellikleri

İlçe merkezinin kuzeydoğusundaki Merkezboztahta mevkiinde Dokuzoluk Mesire Alanı mevcuttur.