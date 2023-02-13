Karaisalı nerede? Karaisalı ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Karaisalı ilçesi hangi ile bağlı?
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Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Adana'nın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Karaisalı ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Karaisalı nerede? Karaisalı ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Karaisalı ilçesi hangi ile bağlı?
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Adana'da da birçok yerde deprem hissedildi. Adana'nın Karaisalı ilçesi merak edildi. Peki, Karaisalı nerede? Karaisalı ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Karaisalı ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...
Karaisalı, Adana ilinin bir ilçesidir.
Nüfus: 22.065
Yüzölçümü: 1.526 km² (589 mil²)
Adana'da yer alan Karaisalı ilçesinin nüfusu 22.065'tir.
Karaisalı, Adana'nın bir ilçesidir.
Coğrafya
İlçe, Toros Dağları'nın başladığı noktadadır. Kuzey bölgeleri dağlık, güney bölgeler düzlüktür. İlçenin yüksek noktası 2400 metre ile Akdağ'dır.
Tarihi mekânlar
Karakılıç Mahallesi yakınlarında geçmişi Roma dönemine ait olan Milvan Kalesi
Altınova Köyü yakınlarındaki tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Kesiri Han
Karaisalı'nın 40 km kuzeydoğusundaki Etekli Mahallesi'nde bulunan Keçi Kalesi adıyla anılan, Romalıların yaptığı oldukça yüksek ve etrafında bulunan zindan
Karaisalı'nın 35 km kuzeydoğusundaki Barakdağı Mahallesi sınırlarında bulunan, Keçi Kalesi ve Barakdağı arasında kalan vadiyi gözetlemek amacıyla Romalıların yaptığı Yanık Kale ve tarihi kalıntılar
Hacıkırı Mahallesi yakınlarında bulunan yaklaşık 100 m yüksekliğinde, 1903 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından Almanlara yaptırılan ve kendine özgü tasarımıyla dikkat çeken Varda (Alman) Köprüsü
Kızıldağ Yaylası'ndaki Çevlik Kalesi
Doğal güzellikleri
İlçe merkezinin kuzeydoğusundaki Merkezboztahta mevkiinde Dokuzoluk Mesire Alanı mevcuttur.