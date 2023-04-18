Karagümrük - Ümraniyespor maç özeti! (VİDEO) Karagümrük - Ümraniyespor maçı özeti izle! Karagümrük - Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti?
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Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Karagümrük - Ümraniyespor maçını kaçıran futbolseverler Karagümrük maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Karagümrük - Ümraniyespor maç özeti! Karagümrük - Ümraniyespor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Karagümrük - Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? İşte, Karagümrük - Ümraniyespor maç özeti!
Karagümrük - Ümraniyespor maç özeti! Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Karagümrük - Ümraniyespor maçını kaçıran futbolseverler Karagümrük maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Karagümrük - Ümraniyespor maç özeti! Karagümrük - Ümraniyespor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Karagümrük - Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? İşte, Karagümrük - Ümraniyespor maç özeti haberimizde...
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Karagümrük - Ümraniyespor maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.
Karagümrük - Ümraniyespor maçı 4-2'lik Karagümrük'ün üstünlüğü ile sona erdi.
Karagümrük - Ümraniyespor maçı 18 Nisan 2023 (Salı) günü oynandı.
Karagümrük - Ümraniyespor maçı canlı olarak Bein Sport'ta yayınlandı.