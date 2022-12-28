Karagümrük - Trabzonspor ilk 11 belli oldu mu? Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçının eksikleri kimler? Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ilk 11 kadrosu!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin hakemi Ümit Öztürk olacak. Maçın başlamasına az bir süre kala ilk 11 merak edildi. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor ilk 11 açıklandı mı? Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının eksikleri kimler? Fatih Karagümrük ilk 11'de kimler var? Trabzonspor ilk 11 kadrosu!

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının ilk 11'i açıklandı. Futbol severler, Fatih Karagümrük - Trabzonspor ilk 11 belli oldu mu? Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının eksikleri kimler? merak ediyor. İşte ilk 11 kadrosu!

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vavacars Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 28 Aralık Çarşamba 2022 tarihinde yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Vavacars Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Maçta ilk 11 belli oldu. Vavacars Fatih Karagümrük - Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu.

Fatih Karagümrük'ün ilk 11'i:

Batuhan Şen

Biraschi

Baniya

Dresevic

Levent Mercan

Ozdoev

Ricci

Colley

Shukurov

Borini

Diagne

Trabzonspor'un ilk 11'i: