Beşiktaş, Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda mücadele edecek. İki takım arasında geride kalan 14 maçta Beşiktaş'ın 9-2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Karşılaşmaya kısa süre kala ise Karagümrük teknik direktörü kim? Takımı kim yönetiyor? soruları araştırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu ilk haftasında Beşiktaş Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, sezona galibiyet ile başlamak istiyor. Merak edilenler arasında ise Karagümrük teknik direktörü kim? Takımı kim yönetiyor? soruları yer aldı.

KARAGÜMRÜK TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Karagümrük teknik direktörlüğünü Alparslan Erdem yapmaktadır.

ALPARSLAN ERDEM KİMDİR?

Alparslan Erdem (d. 11 Aralık 1988, Vechta), Almanya'da yetişmiş Türk eski futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te teknik direktördür.

Futbola 5 yaşında Varnesch takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Lutten (1994-96), SFN Vechta (1996-00), Blau-Weiß Lohne'de (2000-2003) oynadı. 2003'te SV Werder Bremen altyapısına dahil oldu.

2007 yılında SV Werder Bremen'in 3. Lig'deki genç takımına yükselen Alparslan Erdem 2008-09 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olmuştur. Süper Lig'deki ilk resmî karşılaşmasında Kocaelispor karşı oyuna girip sol taraftan koşup Milan Baros'a harika bir asist yapmıştır. Galatasaray'ın Antalya'daki hazırlık kampında Galatasaray formasını giymiş ve beğeni kazanmıştır.

Alparslan Erdem

30 Aralık 2009 tarihinde Serkan Çalık ile birlikte Gençlerbirliği ile 2.5 yıllık bir sözleşme imzalamıştır. Bu kulüpte 3 numaralı formayı giymiştir.

2011-12 sezonun başında Süper Lig'den 1. Lige yeni düşen Bucaspor'a transfer olmuştur. Daha sonra 2013 yazında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a ve 2019 yazında ise Fatih Karagümrük'e transfer olmuştur.

Millî takım kariyeri

Türkiye U-21 millî takımı formasını 8 kez giydi. Türkiye A2 millî takımı formasını 1 kez giydi.

24 Mayıs 2023 tarihinde Fatih Karagümrük'ün Andrea Pirlo ile yollarını ayırmasının ardından sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirildi. 15 Temmuz 2023'de Fatih Karagümrük'te teknik direktör'lük görevine devam etme kararı aldı.