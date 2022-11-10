Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Karagümrük–Kırşehirspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Karagümrük–Kırşehirspor maçı heyecanla bekleniyor. Karagümrük–Kırşehirspor maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Karagümrük–Kırşehirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karagümrük maçı ne zaman? Karagümrük–Kırşehirspor maçı nereden, nasıl izlenir? İşte detaylar...

Karagümrük maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupasıhedefine ulaşmak isteyen Karagümrük– Kırşehirspor bugün karşı karşıya geliyor. Sporseverler tarafından maçın hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Karagümrük– Kırşehirspor maçının nereden izleneceği merak konusu oldu. Peki, Karagümrük– Kırşehirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karagümrük maçı ne zaman? Karagümrük– Kırşehirspor maçı nereden, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

KARAGÜMRÜK-KIRŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karagümrük– Kırşehirspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı 10 Kasım Çarşamba günü 19.00'da gerçekleşecek.

KARAGÜMRÜK-KIRŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karagümrük ve Kırşehirspor maçı A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARAGÜMRÜK VE KIRŞEHİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karagümrük ve Kırşehirspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası maçı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.