Karagümrük - Kırşehirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Karagümrük - Kırşehirspor maçı hangi kanalda? ZTK maçı hangi kanal?

Ziraat Türkiye Kupası'nda serüven devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları sıkı sıkıya takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Karagümrük - Kırşehirspor maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Aratılan sorular arasında Karagümrük- Kırşehirspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki, Karagümrük - Kırşehirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Karagümrük - Kırşehirspor maçı hangi kanalda?