İngiltere Lig Kupası hedefine ulaşmak isteyen Karagümrük– Kırşehirspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Karagümrük– Kırşehirspor maçının sonucu heyecanla bekleniyor. Karagümrük– Kırşehirspor maç özetinin nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Karagümrük– Kırşehirspor maçı kaç kaç bitti? Karagümrük maç sonucu! Karagümrük– Kırşehirspor maç sonucu ne? İşte detaylar...

Karagümrük– Kırşehirspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Karagümrük– Kırşehirspor maçının sona ermesiyle maç sonucu araştırılmaya başlandı. Sporseverler Karagümrük– Kırşehirspor maç özetinin nereden izleneceğini araştırıyor. Karagümrük maç sonucu merak konusu oldu. Peki, Karagümrük– Kırşehirspor maçı kaç kaç bitti? Karagümrük maç sonucu! Karagümrük– Kırşehirspor maç sonucu ne? Detaylar haberimizde...

KARAGÜMRÜK-KIRŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karagümrük– Kırşehirspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı 10 Kasım Çarşamba günü 19.00'da gerçekleşecek.

KARAGÜMRÜK-KIRŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karagümrük ve Kırşehirspor maçı A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARAGÜMRÜK VE KIRŞEHİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karagümrük ve Kırşehirspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası maçı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.