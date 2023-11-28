Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında yaşanan penaltı pozisyonu olayı büyük bir tartışma yarattı. Peki, Karagümrük Fenerbahçe maçı tekrarlanacak mı, tekrar oynanacak mı? Fatih Karagümrük vs Fenerbahçe maçı neden tekrarlanıyor? İşte detaylar…

KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE maçı tekrarlanacak mı, tekrar oynanacak mı? Fatih Karagümrük vs Fenerbahçe maçı neden tekrarlanıyor?

Sosyal medyada geniş bir şekilde tartışılan penaltı pozisyonuna farklı takımlardan eleştiriler gelirken, Fenerbahçe kulübü bugün sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının 52. dakikasındaki pozisyonun tartışmalarının devam ettiğini belirten sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük ile tekrar bir maç yapmaya hazır olduklarını açıkladı. Peki, Karagümrük Fenerbahçe maçı tekrarlanacak mı, tekrar oynanacak mı? Fatih Karagümrük vs Fenerbahçe maçı neden tekrarlanıyor? İşte detaylar…

KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇI TEKRARLANACAK MI, TEKRAR OYNANACAK MI?

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının 52. dakikasında verilmeyen penaltı kararı hâlâ geniş çaplı bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek ikili averajla liderliğe yükseldikten sonra, sosyal medya ve futbol programlarında yapılan tartışmaların ardından bir kamuoyu açıklaması yaptı. Sarı-lacivertli ekip, maçın yeniden oynanabileceğini belirterek, "Fenerbahçe SK olarak; rakibimiz Fatih Karagümrük Takımı'nın da onay vermesi halinde dün akşam oynadığımız müsabakayı yeniden oynamaya da hazır olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

FATİH KARAGÜMRÜK VS FENERBAHÇE MAÇI NEDEN TEKRARLANIYOR?

Fenerbahçe Genel sekreteri Burak Kızılhan, "Takımımızın oynadığı son maçtaki pozisyondan biri olan 52. dakikada penaltı pozisyonunun ve istenirse tüm maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını bekliyoruz." dedi. Sarı-lacivertli ekip şaibeli olduğunu düşündüğü pozisyonlardan dolayı maçın tekrarlanması yönünde açıklamalarda bulunuyor.