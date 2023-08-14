İstanbul'un iki takımı karşı karşıya geliyor. Bu büyük karşılaşma için Karagümrük Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sorgusu popüler oldu. İşte konu hakkında detaylar…

Trendyol Süper Lig'in heyecanı artıyor. İlk hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maçın ayrıntıları ve detayları, futbolseverler tarafından arama motorlarında merakla araştırılıyor. Peki, Karagümrük Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Taraftarların merakla beklediği karşılaşma Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 14 Ağustos Pazartesi günü saat 21:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. İki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde olacak:

Karagümrük: Emre, Salih, Baniya, Dresevic, Levent, Veseli, Adnan, Rohden, Ljajic, Feghouli, Can

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih Uçan, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

Fatih Karagümrük ve Beşiktaş, Süper Lig sahnesinde 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki geçmiş 14 maçın 9'unu Beşiktaş kazanırken, Karagümrük 2 maçta galip geldi. 3 maç ise berabere sonuçlandı. İki ekip arasındaki son karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı.

Yeni sezon öncesi transfer hareketliliği devam ederken, Beşiktaş da boş durmadı. Geçen sezon kiralık olarak takımda bulunan Arthur Masuaku'nun bonservisini alarak kadrosuna kattı. Ayrıca Jean Onana, Daniel Amartey, Ante Rebic ve Emrecan Bulut gibi oyuncuları da transfer etti. Beşiktaş, Roman Saiss, Nathon Redmond ve Welinton gibi geçtiğimiz sezon kadrosunda olan oyuncularla yollarını ayırdı. Genç kaleci Emre Bilgin ise 1 yıllığına Fatih Karagümrük'e kiralandı. Yeni sezonda her iki takımın da taraftarları büyük bir heyecanla mücadeleyi bekliyor.