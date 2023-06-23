Karagöl Yaylası'ndaki Menderesler Suyuyla Dolup Ayrı Güzelliğe Büründü

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde etrafı çam, kayın, köknar ve meşelerle kaplı Karagöl Yaylası'ndaki menderesler, son yağışların ardından suyla dolarak ayrı güzelliğe büründü.

Sakinliği ve termal turizmiyle öne çıkan ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin gezi rotasında, merkeze yakın olması nedeniyle yayladaki menderesler de yer alıyor.

Köylülerin, geniş otlakları nedeniyle yaylaya çıkardığı hayvanların da renk kattığı doğanın tadını çıkaran ziyaretçiler, son yağışlarla suyla dolan menderesleri de izleme fırsatı buluyor.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AA muhabirine, mendereslerin Karagöl Yaylası'nın en doğal halini yansıttığını söyledi.

Adeta görsel şölen sunan yaylayı gezmeye gelenlerin büyük keyif aldığını belirten Pilavcı, "Hele ki bol yağış aldığımız yıllarda kendine hayran bırakan bir güzelliğe sahip. Özellikle otlatma mevsimi geldiğinde köylülerimiz yaylaya hayvanlarını götürdüğünde o koyunlarla, kuzularla çok daha güzel görüntüye sahip oluyor. Burada yaşamamıza rağmen her hafta mendereslerin olduğu bölgelerde gezmekten keyif alıyoruz. Bütün misafirlerimizi menderesleri görmeye davet ediyoruz." dedi.