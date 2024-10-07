Karadut dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 3. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!

Karadut dizisi bu akşam var mı? ATV'nin bu akşamki yayın akışında Karadut dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra dizi, izleyicilerin merakını iyice artırdı. Karadut dizisi 3. bölümü için geri sayım başladı. Karadut bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 3. bölümü yayınlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…

KARADUT BU AKŞAM VAR MI?

ATV ekranlarında yayınlanan Karadut dizisi yeni bölümüyle bu akşam seyircisi ile buluşuyor.

KARADUT DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

En zor anında Begüm'ün yanında olamayan Zuhal büyük bir suçluluk duygusuyla sarsılır. Babası Çetin'den gelen suçlamalarla mutluluğu hak etmediğine inanan Zuhal aşkı bir kez daha geri çevirir. Bu sırada Aslı'nın düğün günü gelip çatmıştır. Ancak aniden gelen bir haber düğünün seyrini tamamen değiştirir. Erdem kardeşlere beklenmedik bir yardım eli uzanır. Tayfun, Zuhal'in dengesiz tavırları karşısında mesafeli davranmaya çalışsa da ikilinin sürekli yan yana denk gelmesi kardeşlerin dikkatinden kaçmaz. Zuhal'in kalbinden geçenlerden habersiz olan Çetin ise birer birer kızları tarafından sınanacaktır…

7 EKİM ATV YAYIN AKIŞI