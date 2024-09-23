'Aşk başımıza gelen ilahi plandır' sözleriyle başlayan dizinin ilk bölüm tanıtımı büyük merak uyandırdı. Aşk, ilişkiler ve aile bağlarını temel alan dizide, hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesi izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Karadut CANLI İzle! Karadut 1. Bölüm ATV kesintisiz HD izleme linki var mı?

KARADUT DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Figen Erdem Yüksel (Aslı İnandık): Zuhal'in bir küçüğü olan Figen, ailede başarılı bir evliliğe imza atmayı başarmış tek kişidir. Ayhan ile 10 yılı aşan evliliği ve iki çocuğu paylaşması onları her mücadelede birlik olan bir takım haline getirmiştir.

Aslı Erdem (Selin Türkmen): Mimarlık kariyerine yeni başlamasına rağmen ailede Zuhal'in eline bakmayan tek üye olmayı başarmış genç bir kadındır. Ilımlı ve sıcakkanlı yapısıyla ablasının en güvenilir sırdaşlarından biri olmuştur. Aşkı ve sevgiyi hayatının merkezine koyar, yaşadığı ilişkiye körü körüne bağlıdır. Babasıyla en sağlıklı ve dengeli ilişkiyi kuran Aslı'dır.

Begüm Erdem (Ebrar Karabakan): Ailede en küçük olmanın verdiği şımarıklık ve rahatlıkla yerli yersiz kafasına estiği gibi davranmaktan çekinmez. Annesini çok küçük yaşta kaybetmesi üzerine Zuhal'i anne yerine koymuştur.

Çetin Erdem (Engin Şenkan): Emekli bir albay olarak kızlarıyla yaşadığı evde kendi askeri disiplinine dayalı bir düzen kurmuştur. Otoriter ve katı bir adam olduğu herkes tarafından bilinir. Kızlarını bu dünyada her şeyden üstün tutsa da onlara göstermeye çalıştığı sevgisi genelde huysuzluğu tarafından gölgelenir. Eşinin ölümünden sonra en büyük kızı Zuhal'e karşı aşırı korumacı olması da Çetin'i düzeni sağlamaktaki en büyük mücadelesine götürecektir.

Dizinin kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.

KARADUT HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

KARADUT dizisi A TV ekranlarında yayınlanacak.

KARADUT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İlişkiler ve aile bağlarını derinlemesine işleyecek olan Karadut'ta, yaşadığı trajik olaydan sonra kendi doğrularını bulmaya çalışan Zuhal Erdem'in hikayesi ve çevresinde yaşananlar izleyici ile buluşacak. Hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesi izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Aşk başımıza gelen ilahi plandır' sözleriyle başlayan dizinin ilk bölüm tanıtımı büyük merak uyandırdı. Aşk, ilişkiler ve aile bağlarını temel alan dizide, hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesi izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

KARADUT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Karadut dizisi Pazartesi akşamları 2000'e ATV ekranlarında olacak.

KARADUT DİZİSİ GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Karadut dizisi senaryosu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

KARADUT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, SETLERİ NEREDE?

Karadut dizisi, İstanbul'da çekiliyor. Çeşitli semtlerde kamera karşısına geçilen dizi güçlü senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosuyla büyük ilgi görüyor. Çekimlerin büyük bir kısmı Nişantaşı'nda gerçekleştiriliyor.

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