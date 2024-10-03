İlişkiler ve aile bağlarını derinlemesine işleyecek olan Karadut'ta, yaşadığı trajik olaydan sonra kendi doğrularını bulmaya çalışan Zuhal Erdem'in hikayesi ve çevresinde yaşananlar izleyici ile buluşacak. Karadut 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Karadut 4. bölüm fragmanı izleme linki var mı?

KARADUT HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

KARADUT dizisi A TV ekranlarında yayınlanacak.

KARADUT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İlişkiler ve aile bağlarını derinlemesine işleyecek olan Karadut'ta, yaşadığı trajik olaydan sonra kendi doğrularını bulmaya çalışan Zuhal Erdem'in hikayesi ve çevresinde yaşananlar izleyici ile buluşacak. Hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesi izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal Erdem, modern şehirli bir kadın gibi görünmesine rağmen üç kız kardeşi ve babasıyla yaşadığı evinde bambaşka biridir. Ettiği yemin yüzünden babası Çetin'in kurduğu düzen ve kuralların dışına çıkamayan Zuhal, kardeşi Aslı'nın düğün hazırlıklarını izlerken bir kez daha yalnızlığıyla yüzleşir. Bu sırada tesadüf eseri yoluna çıkan kişinin hayatını değiştireceğinden habersizdir. Tayfun'la kaderi sürekli kesişen Zuhal, duygularına karşı koymaya çalışır. Tayfun, Zuhal'in direncini anlamaya çalışırken beklenmedik bir trajedi Zuhal'in babasına ettiği yeminin arkasındaki gerçeği ortaya çıkaracaktır.

KARADUT 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Karadut 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.