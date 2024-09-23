Karadut 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Karadut 2. bölüm fragmanı izleme linki var mı?

İlişkiler ve aile bağlarını derinlemesine işleyecek olan Karadut'ta, yaşadığı trajik olaydan sonra kendi doğrularını bulmaya çalışan Zuhal Erdem'in hikayesi ve çevresinde yaşananlar izleyici ile buluşacak. Karadut 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Karadut 2. bölüm fragmanı izleme linki var mı?

KARADUT HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

KARADUT dizisi A TV ekranlarında yayınlanacak.

KARADUT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İlişkiler ve aile bağlarını derinlemesine işleyecek olan Karadut'ta, yaşadığı trajik olaydan sonra kendi doğrularını bulmaya çalışan Zuhal Erdem'in hikayesi ve çevresinde yaşananlar izleyici ile buluşacak. Hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesi izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Aşk başımıza gelen ilahi plandır' sözleriyle başlayan dizinin ilk bölüm tanıtımı büyük merak uyandırdı. Aşk, ilişkiler ve aile bağlarını temel alan dizide, hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesi izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

KARADUT 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Karadut 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.