Karadeniz Somonu Lezzetleri Festivali Trabzon'da düzenlenecek

Doğu Karadeniz'de üretimi ve ihracatı yükselen Karadeniz somonunun iç piyasada tüketimini artırmak amacıyla düzenlenecek olan 'Uluslararası Karadeniz Somonu Lezzetleri Festivali', Trabzon'da Ganita Sahil alanında gerçekleştirilecek. Festival için Türkiye'nin ünlü şefleri Trabzon'a davet edildi.

DOĞU Karadeniz'de, üretimi ve ihracatı yükselen Karadeniz somonunun, iç piyasada tüketimini artırmak amacıyla, bu yıl 2'si düzenlenecek olan 'Uluslararası Karadeniz Somonu Lezzetleri Festivali', 23-24 Haziran'da, Trabzon'da Ganita Sahil alanında gerçekleştirilecek. Vali İsmail Ustaoğlu, festival için Türkiye'nin ünlü şeflerini, Trabzon'a davet ettiklerini söyledi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve Olgunlaşma Enstitüsü organizasyonunda, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin desteğiyle, 'Uluslararası Karadeniz Somonu Lezzetleri Festivali'nin ikincisi, 23-24 Haziran'da, Ganita Sahili'nde düzenlenecek. Doğu Karadeniz'de, üretimi ve ihracatı önemli oranda yükselen Karadeniz somonunun, iç piyasada tüketimini artırmak amacıyla, ünlü şeflerin katılımıyla zengin somon menüsü hazırlanacak.