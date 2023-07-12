Karadeniz patlayacak zehirli gazlar mı var? Karadeniz zehirli gaz patlaması mı oldu? Karadeniz oksijen oranı ne? Karadeniz'de Hidrojen Sülfür var mı?

Karadeniz'de incelemelerde bulunan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü bilim insanları, deniz suyunun olması gerekenden sıcak olduğunu açıkladı. Araştırmalarda denizdeki hidrojen sülfürün tehlikeli sınıra ulaşılırken, tedbir alınsa bile bunun cevabının alınmasının yüzyıllar bulabileceği kaydedildi. Peki, Karadeniz patlayacak zehirli gazlar mı var? Karadeniz zehirli gaz patlaması mı oldu? Karadeniz oksijen oranı yüzde kaç? Karadeniz'de Hidrojen Sülfür gazı mı var, bulundu?

Bilim insanlarının çalışmaları doğrultusunda Karadeniz'deki gaz seviyeleri ölçüldü. Çıkan ölçüm sonuçları adeta bir uyarı niteliğinde. Yurttaşlar ise merakla soruyor Karadeniz patlayacak zehirli gazlar mı var? Karadeniz zehirli gaz patlaması mı oldu? Karadeniz oksijen oranı yüzde kaç? Karadeniz'de Hidrojen Sülfür gazı mı var, bulundu? İşte tüm bu soruların cevapları…

KARADENİZ PATLAYACAK ZEHİRLİ GAZLAR MI VAR?

Karadeniz'de incelemelerde bulunan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü bilim insanları, deniz suyunun olması gerekenden sıcak olduğunu açıkladı. Araştırmalarda denizdeki hidrojen sülfürün 30 yıl önceki seviyelerde olduğu sonucuna ulaşılırken, tedbir alınsa bile bunun cevabının alınmasının yüzyıllar bulabileceği kaydedildi. Bilim-2 Gemisi ile aralık ayı boyunca Karadeniz'de incelemelerde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü bilim insanlarının ilk bulguları endişelendirdi. Elde edilen verilere göre deniz suyunun 12-13 derecelerde olduğu ve olması gerekenden çok daha sıcak olduğu belirtildi. Dünya Gazetesi'nden Başak Nur Gökçam'ın haberinde, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel liderliğinde yürütülen araştırma kapsamında, ODTÜ Bilim-2 Gemisi ile çıkılan seferde 30 gün boyunca birçok parametrede çeşitli incelemeler yapılarak, numuneler alındı.

KARADENİZ ZEHİRLİ GAZ PATLAMASI MI OLDU?

Araştırmaya ilişkin konuşan Yücel, İstanbul Boğazı'ndan itibaren Gürcistan sınırına kadar Karadeniz'de Türkiye'ye ait alanı taradıklarını, elde edilen örnek ve verilerin analizine, enstitüye bağlı laboratuvarda başlandığını ve ilk sonuçları aldıklarını belirtti. İlk bulguların bilgisini paylaşan Yücel, "Karadeniz'de kış koşulları nedeniyle soğuk bir deniz bulmayı umuyorduk, 8-9 derecelerde, en azından 10 derece bir sıcaklık bulmayı bekliyorduk ama 12-13 dereceye varan yüzey sıcaklıklarını gözlemledik" dedi.

KARADENİZ'DE HİDROJEN SÜLFÜR GAZI MI VAR, BULUNDU MU?

Karadeniz'e yapılan seferler sırasında ayrıca hidrojen sülfür konusunda da detaylı örneklemeler yaptıklarını belirten Yücel, "Şu anki bulgularımıza göre 20-30 yıl önceki seviyelerinde duruyor. İlginç bir şekilde oksijenin sıfırlandığı derinlik değişiyor ama hidrojen sülfürün başladığı derinlik stabil gibi. Bunları anlamaya çalışacağız. Birçok ölçüm yaptık. Ama en azından hidrojen sülfür açısından baktığımızda haberlerin, kötünün iyisi olduğunu söyleyebiliriz. Yazın seferi tekrarlayacağız ve yaz ile kış sonuçlarıyla tam resmi ortaya koyacağız" dedi. Marmara ve Akdeniz'in aksine Karadeniz'in yüzey sularının aralık ayında karbondioksit çekmeye devam ettiği bilgisini de paylaşan Yücel, bunun uzun dönemli bir karbon tutma, yutma, yakalamaya tekabül edip etmediğini ek analizlerle anlayacaklarını söyledi.