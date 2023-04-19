Türkiye'nin 2020 yılında Karadeniz açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası'nda açtığı Tuna-1 kuyunda keşfedilen 85 milyar metreküplük doğalgaz rezerviyle birlikte başlattığı enerji bağımsızlığı mücadelesi, yerli ve milli gazın çıkmasıyla taçlanacak. Peki, Karadeniz Gazı çıktı mı? Karadeniz Gazı ne zaman çıkarılacak, evlerde ne zaman kullanılacak?

Karadeniz gazının karaya çıkarılması için geri sayım başladı. Filyos Limanı'nda gerçekleşecek törende Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjde açıklayacak. Öte yandan Türkiye'nin 100. yılını kutlaması sebebiyle 2023 yılına atıfta bulunarak törenin saat 20.23'te yapılacağı öğrenildi. Peki, Karadeniz Gazı çıktı mı? Karadeniz Gazı ne zaman çıkarılacak, evlerde ne zaman kullanılacak?

KARADENİZ GAZI ÇIKTI MI?

20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Filyos'ta bir tören düzenlenecek. Karadeniz Gazı karaya ulaşacak ve ilk kez yanacak.

Türkiye'nin 100. yılını kutladığı 2023 yılında Türkiye Yüzyılı sloganını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde vereceği program saat 20.23'te gerçekleşecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın perşembe günü doğalgaz fiyatlarına ilişkin müjdeyi vereceğini söylemişti. Ucuz doğalgaz kullanımı, belirli miktarlarda doğalgaz hediyesi, belirli oranlarda indirim gibi vatandaşın lehine olacak formüller üzerinde de çalışmalar sürüyor.

KARADENİZ GAZI EVLERE DAĞITILACAK MI?

Son 3 yıldır Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervleri dünyanın da dikkatini çekti. 500 milyar doları aşan değeriyle büyük yankı uyandıran doğalgazın Mayıs ayı başından itibaren hanelerde kullanılması bekleniyor.