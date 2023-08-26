Karadeniz derbisi nefes kesti! Trabzonspor, 17 yıl sonra sahasında Çaykur Rizespor'a yenildi
Futbol Haberleri
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla bordo-mavili ekip, 2006 yılından bu yana ilk kez sahasında Rizespor'a yenildi. Rizespor, lig tarihinde ilk kez Trabzon'da 3 gol atma başarısı gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaştı. 5 gollü mücadeleyi kazanan taraf 3-2'lik skorla konuk ekip oldu.
İlk hafta kazanan ve geçen hafta Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor, ligin 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 kaybetti.
Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, 2006 yılından bu yana ilk kez rakibine sahasında kaybetti.
Maça hızlı başlayan konuk takım'ın ilk golü 20. dakikadaAttila Mocsi'nden geldi.
İlhan Palut'un ekibinde Benhur Keser 43. dakikada farkı ikiye çıkardı. Çaykur Rizespor, Trabzon'da soyunma odasına 2-0 önde gitti.
Bordo-mavililer, 56. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Anastasios Bakasetas, durumu 2-1 yaptı ve farkı bire indirdi.
Çaykur Rizespor, ikinci golü atan Benhur Keser, 66'da bir kez daha sahneye çıktı ve takımının 3. golünü attı. Trabzonspor'da sonradan oyuna dahil olan Enis Destan, 83. dakikada durumu 3-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Trabzonspor'u deplasmanda 2006 yılından bu yana ilk kez yenen Rizespor ayrıca lig tarihinde ilk kez Trabzon'da 3 gol buldu.