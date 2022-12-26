Karadeniz'deki gaz rezervi ne kadar, değeri ne, kaç metreküp? Karadeniz'deki doğal gaz rezervi değeri!

Karadeniz'de doğal gaz rezervi ne kadar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunduğuna dair müjde açıklamasında bulunması üzerine Karadeniz'deki gaz rezervi ne kadar, değeri ne? Karadeniz'de doğal gaz rezervi ne kadar? Merak ediliyor. Peki, Karadeniz'de kaç metreküp doğal gaz var?

Karadeniz'de doğal gaz rezervi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunduğuna dair müjde açıklamasında bulunması üzerine Karadeniz'deki gaz rezervi ne kadar, değeri ne? Karadeniz'de doğal gaz rezervi ne kadar? Merak ediliyor. Peki, Karadeniz'de kaç metreküp doğal gaz var? İşte detaylar...

KARADENİZ'DE DOĞAL GAZ REZERVİ NE KADAR?

Karadeniz'deki doğal gaz rezervlerinin yaklaşık olarak 540 milyar metreküp olduğu tahmin edilmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz aylarda Karadeniz'deki gaz ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Malumunuz Karadeniz'de ülke olarak gurur duyacağımız çalışmalara imza atıyoruz. 540 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi bulduk ve bu gazı 2023'ün ilk çeyreğinde sisteme dahil edeceğiz. Bu gaz rezervi, tüm Türkiye'deki mesken ve konutların hepsinin 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte."