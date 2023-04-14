Tpao Genel Müdürü Melih Han Bilgin Filyos Doğalgaz Tesisi'nde açıklamalarda bulundu. Bilgin, Karadeniz gazıyla ilgili müjdeyi de paylaştı. Peki, Karadeniz'deki doğalgaz ne zaman çıkarılacak? Karadeniz'deki doğalgaz çıkarıldı mı, hangi tarihte çıkarılacak?

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin Karadeniz'den çıkarılan doğal gazın ne zaman, hangi tarihte çıkarılacağına dair açıklamalarda bulundu. Böylece vatandaşlar tarafından merak edilmekte olan Karadeniz'deki doğalgaz ne zaman çıkarılacak? Sorusu yanıt buldu. Peki, Karadeniz'deki doğalgaz ne zaman çıkarılacak? Karadeniz'deki doğalgaz çıkarıldı mı, hangi tarihte çıkarılacak?

KARADENİZ'DEKİ DOĞALGAZ NE ZAMAN ÇIKARILACAK?

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Testlerimiz tamamlandı. Mayıs ayı başında tamamen gaz sisteme verilmeye başlanacak, 2028 yılında 60 milyon metreküpe ulaşacağız." Dedi. Gazın mayıs ayında evlerde olacağını belirten Bilgin, "Testlerimiz tamamlandı. Mayıs ayı başında tamamen gaz sisteme verilmeye başlanacak, 2028 yılında 60 milyon metreküpe ulaşacağız." Dedi.

KARADENİZ'DEKİ DOĞALGAZ ÇIKARILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada Karadeniz gazıyla ilgili, "Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre." dedi.