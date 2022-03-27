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Karadeniz'de eşsiz gün batımı

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Çanlı - Genel
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Karadeniz'de eşsiz gün batımı Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada'da gün batımı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Karadeniz'de eşsiz gün batımı

KIRKLARELİ - Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada'da gün batımı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada Beldesinde gün batımında oluşan eşsiz manzarada, deniz ile batmakta olan güneş birleşti ortaya renkli görüntüler ortaya çıktı. Güneşin batışıyla oluşan eşsiz manzara objektiflere böyle yansıdı. Kızıla bürünen gökyüzü ve denizin birleşmesinin etkisiyle kartpostallık görüntüler oluştu.

Gün batımı görüntüleri, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Karadeniz'de eşsiz gün batımı

Karadeniz'de eşsiz gün batımı

Karadeniz'de eşsiz gün batımı

Karadeniz'de eşsiz gün batımı

Karadeniz'de eşsiz gün batımı

Karadeniz'de eşsiz gün batımı

Karadeniz'de eşsiz gün batımı

Karadeniz'de eşsiz gün batımı

Karadeniz'de eşsiz gün batımı

Karadeniz'de eşsiz gün batımı

Karadeniz'de eşsiz gün batımı

Karadeniz'de eşsiz gün batımı

Karadeniz'de eşsiz gün batımı

Karadeniz'de eşsiz gün batımı

Karadeniz'de eşsiz gün batımı

Karadeniz'de eşsiz gün batımı

Karadeniz'de eşsiz gün batımı

Karadeniz'de eşsiz gün batımı

Karadeniz'de eşsiz gün batımı

Karadeniz'de eşsiz gün batımı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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