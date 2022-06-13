Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gazı karaya çıkarmak için geri sayım başladı. Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te günlük 10 milyon metreküp gazın sisteme gireceğini söyledi. Peki, Karadeniz'de kaç metreküp gaz bulundu 2022? 4. sondaj gemisinin adı nedir? Doğalgaz ne zaman çıkartılacak? İşte detaylar...

KARADENİZ'DE KAÇ METREKÜP GAZ BULUNDU?

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gazı karaya çıkarmak için geri sayım başladı. Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te günlük 10 milyon metreküp gazın sisteme gireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Filyos'ta Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde konuştu. Erdoğan, 4. sondaj gemisinin adının Abdülhamid Han olduğunu duyururken Türkiye'nin kaderini değiştirecek gazın sisteme gireceği tarihi de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün ülkemizin şu ana kadar en büyük doğalgaz keşfi olan Karadeniz gazında kritik bir safhaya ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. 2 yıl önce müjdemiz, açıkladığımızda yerli gazımızın 2023'te milletimizin hizmetine sunacağımızı ifade etmiştik. Gemilerimiz Fatih'in açtığı sondaj kuyularının alt ve üst sondaj çalışmalarını gerçekleştirdiler. Geçen yıl temelini attığımız doğalgaz işleme tesisimizin inşası süratle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sığ deniz kısmını boru serimi ve montajını yapacak gemi Türkiye'ye ulaştı.

GAZ KAPASİTESİ KAÇ OLACAK?

"Buradaki çalışmalarımızı Kasım ayının ilk haftalarında tamamlıyoruz. 2023'te günlük 10 milyon metreküp gaz sisteme girecek. Sakarya Gaz Sahası pik üretime 2026'da ulaşacak. Sahada açılacak 40 kuyuyla birlikte günlük gaz kapasitemizi 40 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin son 20 yılda elde ettiği her kazanımın gerisinde, tıpkı buradaki gibi çok büyük emek ve sabır vardır. Bütün alanlarda hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için çok çalıştık. Dünyanın satın almak için sıraya girdiği İHA'larımızı, akıl sahibi herkesin gıptayla baktığı otoyolları, tünelleri, barajları velhasıl bütün projeleri milletimizin hizmetine geçirdik. Kimi zaman vesayet odaklarıyla, kimi zaman terör örgütleriyle, kimi zaman istemezükçü muhalefet ile mücadele ettik."

4. SONDAJ GEMİSİNİN ADI NEDİR?

"Bugün o gün dirayetle duruşun ve sabrımızın meyvelerini topluyoruz. Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar nedeniyle tüm dünyada petrol fiyatları fahiş fiyatlara ulaştı. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan ABD'de fiyatlar kimi eyaletlerde 3 katı oranına yükseldi. Gelişmiş ülkelerde enflasyon oranı son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştır. Biz de ülke olarak fiyatların küresel ölçekte bu denli arttığı dönemde vatandaşlarımızı korumak için destek mekanizmalarını devreye aldık. Konutlarda %70 oranında sübvansiyon sağladık. Ayrıca küresel riskleri minimalize etmek için yoğun çaba sağlıyoruz. Daha önce kiralama ve benzer yöntemlerle yürüttüğümüz arama ve sondaj çalışmalarımızı kendi imkanlarımızla sürdürmeye karar verdik. Sondaj gemilerimizi son dönemde attığımız bir adımla 4'e çıkardık. Böylece kendi sondaj filosuna sahip sayılı ülkelerden biri haline geldik. Az önce arkadaşlarımızla şöyle bir değerlendirme yaptık. 4. sondaj gemimizin adını ne verelim? Ve yaptığımız değerlendirme neticesinde bu bölgede Sultan Abdülhamid yapmış olduğu çalışmalarla bir döneme aslında ismini vermiş. Dedik ki bu geminin adını Abdülhamid Han olarak belirlediğimizi açıklayalım. Bu gemimizin göreve başlamasıyla, çalışmaları daha hızlı, verimli gerçekleştireceğiz."

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