Karadeniz'de bulunan doğalgaza ne oldu? Karadeniz'de doğal gaz çıkarılıyor mu?

Karadeniz'de bulunan gaz rezervi ne kadar ve Karadeniz'de gaz çıkıyor mu soruları sık sık araştırılıyor. Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve öz kaynak kullanımını artırmak için karasularında aramalara hız vererek yeni keşifler hedefliyor. Karadeniz'de bulunan doğalgaza ne oldu? Detaylar haberimizdedir…

KARADENİZ'DE BULUNAN DOĞALGAZA NE OLDU?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan üretilen doğal gazla ilgili geçtiğimiz aylarda bilgileri paylaşmıştı. Evlerde kullanılan gazın bir kısmının Karadeniz'den sağlandığını belirten Bayraktar, "Bu henüz başlangıç. Günlük 3,7 milyon metreküp üretim seviyesine ulaştık. 2024 yılında Karadeniz'de üç farklı lokasyonda arama çalışmalarını hızlandıracağız." dedi.

Geçtiğimiz aylarda Karadeniz'de doğal gaz keşfini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi şu sözlerle verdi: "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini yaptı. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondaj çalışmalarında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti." dedi.

KARADENİZ'DE BULUNAN DOĞAL GAZ REZERVİ NE KADAR?

Karadeniz'de doğal gaz arama ve üretim çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler neticesinde toplam gaz rezervini 710 milyar metreküpe çıkaran Türkiye, yeni keşiflere imza atmak için çabalarını yoğunlaştırıyor.

Bu çerçevede günlük 2,7 milyon metreküp üretimin sağlandığı Zonguldak açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar yürüten sondaj ve sismik arama gemileri ile gaz tespit edilen kuyularda sondaj çalışmaları yapılıyor ve gaz potansiyeli bulunan noktalarda arama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

İlk fazda 10 milyon, ikinci fazda ise 40 milyon metreküp üretimin hedeflendiği saha ve çevresinde Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürürken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada bu yıl denizlerde üretime odaklanılacağına ve keşif umutlarının varlığına işaret etti.