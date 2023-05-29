Karadeniz Bölgesi seçim sonuçları 2023! 2. TUR Karadeniz Bölgesi oy oranı kaç, kim yüzde kaç oy aldı? Karadeniz Bölgesi şehirlerinin seçim sonuçları!

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Bunun ardından il il seçim sonuçları merak edildi. Ayrıca ülkemizin hangi bölgesinde kim yüzde kaç oy aldı merak konusu oldu. Peki, Karadeniz Bölgesi seçim sonuçları 2023! Karadeniz Bölgesi oy oranı kaç, kim yüzde kaç oy aldı? Karadeniz Bölgesi şehirlerinin seçim sonuçları kaç? İşte detaylar...

Karadeniz Bölgesi'nde kim 1. geldi? Karadeniz Bölgesi'nde en çok oyu alan lider kim oldu, hangi isim? Karadeniz Bölgesi'nde kim ne kadar oy aldı? gündemin merak edilen başlıkları arasında gelmektedir. Peki, Karadeniz Bölgesi seçim sonuçları 2023! Karadeniz Bölgesi oy oranı kaç, kim yüzde kaç oy aldı? Karadeniz Bölgesi şehirlerinin seçim sonuçları kaç? İşte ayrıntılar...

2023 SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, son oy oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener, şunları söyledi: "Yurt içinde 192 bin 214 sandıktan an itibarıyla 191 bin 758 sandığımız açılmış olup sandık açılma oranı 99,32'dir. Yurt içinde Erdoğan'ın 51,91, Kılıçdaroğlu'nun 48.09 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt dışında 5657 sandıktan 4986 sandığın açıldığı, sandık açılmış oranının 88,14 olduğu görülmüştür. Erdoğan'ın yüzde 59,80, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 40,20 oranında oy aldığı görülmüştür. Genel toplamı sonucu 197 bin 871 sandıktan 196 bin 744'ün açıldığı sandık açılma oranını yüzde 99,43 olduğu görülmüş. Erdoğan'ın yüzde 52,14, Kılıçdaroğlu'nun 47,86 oy aldığı görülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, geçici sonuçlar sonucunda, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür.

2023 Seçimi kim kazandı : Recep Tayyip Erdoğan

KARADENİZ BÖLGESİ'NDE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI? KİM YÜZDE KAÇ OY ALDI?

2. turda Karadeniz Bölgesi'nde %65.4 ile Recep Tayyip Erdoğan 1. seçildi. Karadeniz Bölgesi oy sonuçları şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan : 3.357.146 oy (toplam %65.4)

3.357.146 oy (toplam %65.4) Kemal Kılıçdaroğlu : 1.779.629 oy (toplam %34.6)

2. TUR İL İL KARADENİZ BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI

Düzce : %71.9 Erdoğan - %28.1 Kılıçdaroğlu

Bolu : %64.7 Erdoğan - %35.3 Kılıçdaroğlu

Zonguldak : %54.8 Erdoğan - %45.2 Kılıçdaroğlu

Karabük : %63.7 Erdoğan - %36.3 Kılıçdaroğlu

Bartın : %60 Erdoğan - %40 Kılıçdaroğlu

Karabük : %63.7 Erdoğan - %36.3 Kılıçdaroğlu

Kastamonu : %69.7 Erdoğan - %30.3 Kılıçdaroğlu

Sinop : %61.8 Erdoğan - %38.2 Kılıçdaroğlu

Çorum : %64.8 Erdoğan - %35.2 Kılıçdaroğlu

Samsun : %65.3 Erdoğan - %34.7 Kılıçdaroğlu

Amasya : %59.2 Erdoğan - %40.8 Kılıçdaroğlu

Tokat : %66.3 Erdoğan - %33.7 Kılıçdaroğlu

Ordu : %65.2 Erdoğan - %34.8 Kılıçdaroğlu

Giresun : %64.7 Erdoğan - %35.3 Kılıçdaroğlu

Trabzon : %68.9 Erdoğan - %31.1 Kılıçdaroğlu

Gümüşhane : %78.5 Erdoğan - %21.5 Kılıçdaroğlu

Bayburt : %82.5 Erdoğan - %17.5 Kılıçdaroğlu

Rize : %75.9 Erdoğan - %24.1 Kılıçdaroğlu

Artvin : %50.7 Erdoğan - %49.3 Kılıçdaroğlu

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